Жога: Сегодня ранним утром Екатеринбург был атакован преступным киевским режимом

Уральский полпред Артем Жога прокомментировал прилет украинского БПЛА по центру Екатеринбурга.

«Сегодня ранним утром Екатеринбург был атакован преступным киевским режимом.

Не гнушаясь ничем, враги ударили беспилотником по жилому дому в центре города. Сейчас на месте развернут оперативный штаб, работают сотрудники всех ответственных служб и медики. Жители дома эвакуированы, им оказывается вся необходимая помощь. К счастью, обошлось без жертв.

Это военное преступление в очередной раз показывает: враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам. Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны!

Жители Свердловской и Челябинской областей, прошу всех сохранять спокойствие! Держу ситуацию под контролем», – отметил Артем Жога.

Как ранее сообщил губернатор Денис Паслер, в регионе введен план «Ковер». Воздушное пространство закрыто на всех высотах.

До отмены сигнала о ракетной опасности о опасности БПЛА находиться на улице запрещено.

Екатеринбург, Елена Васильева

