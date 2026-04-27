«Все были готовы»: как рассказать маме, что в ваш город летят дроны Колонка политконсультанта Александра Ханина

В Екатеринбурге продолжают обсуждать субботний прилет БПЛА в жилой дом. Политконсультант Александр Ханин в соцсетях пофантазировал о том, как рассказать такую новость маме, чтобы ее не испугать. «Новый День» публикует его колонку целиком.

«В субботу вечером позвонила мама. Я, говорит, на даче была весь день, без связи, домой приехала, новости включила, а у вас вон что. Ужас-ужас. Ужас-ужас. Кошмар. Мы с мамой, к сожалению, живем раздельно, в разных городах и даже разных регионах необъятной нашей Родины. Как многие из нас. Спрашивает мама, как ты?

– Предупреждение получил?

– Да, мама, получил. СМС пришло, сирена выла, собака лаяла, лично позвонил полпред и говорит: «Саня, уходи».

– Ты ушел?

– Да, мама, взял документы и собак, тревожный свой рюкзак, который у меня с осени 2022 года собран, спустился вниз.

– В бомбоубежище?

– Да, мама, дом мой на горке стоит, у меня в подвале обязательное бомбоубежище, сейчас дома только такие строят. Стандарт такой. ГОСТ. Застройщик места в укрытии для всех жильцов бесплатно оборудует. Там вода, канализация, свет.

– А ПВО работало?

– Работало, мама, конечно, работало, как же без него. И дальнее, и ближнее, и мобильные зенитные группы по городу.

– Все в порядке?

– Да, мама, все в порядке. Интернет отключили, три часа в подвале посидели, зато потом всех бесплатно свердловской слойкой покормили. И квасом. Местные бизнесмены закупили аптечки первой помощи, всем хватило.

– Не страшно?

– Не страшно, мама. Мы пока сидели, нам фильм показали, что делать в случае ЧС. Лектор рассказал про меры гражданской обороны, все подробно так. Подтянутый такой военный, молодой, приятный, хоть и с ранением.

– Откуда ты знал, что делать?

– У нас, мама, все организовано. Горячая линия, звонишь в любое время, тебе расскажут, что делать. Карта интерактивная с убежищами и пунктами первой помощи на каждом телефоне. Нам летом памятки раздавали, там как в самолете, в комиксах все доходчиво нарисовано. Телефон психологической помощи, кстати, дали на визитке, можешь позвонить, и тебя поддержат, успокоят.

– Я волнуюсь.

– Не волнуйся, у нас большой город, все знают, что делать, все готовы, пятый год военных действий.

– Все хорошо?

– Да, мама, все хорошо. Ерунда случилась, я в порядке.

Нельзя расстраивать маму. Все у меня хорошо. А у вас?»

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

