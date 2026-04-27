В Берёзовском пройдут учения спецслужб

Сегодня в Берёзовском состоятся комплексные учения по отработке действий при террористической опасности с участием оперативных служб.

Как сообщил врио главы города Владимир Шауракс, учения пройдут в границах парка Победы и Дворца молодежи. В парке Победы будет задействована система оповещения, а площадка у Дворца молодежи будет закрыта.

Напомним, утром 25 апреля украинский БПЛА атаковал центр Екатеринбурга. «Сегодня ранним утром Екатеринбург был атакован преступным киевским режимом. Не гнушаясь ничем, враги ударили беспилотником по жилому дому в центре города. Сейчас на месте развернут оперативный штаб, работают сотрудники всех ответственных служб и медики. Жители дома эвакуированы, им оказывается вся необходимая помощь. К счастью, обошлось без жертв», – сообщил полпред президента Артем Жога.

Березовский, Елена Владимирова

