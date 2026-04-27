Полпред Жога обсудил с губернаторами защиту от БПЛА

Полпред президента на Урале Артем Жога обсудил с губернаторами и силовиками вопросы безопасности.

«Атака БПЛА в выходные показала, что мы должны быть готовы к таким ситуациям. Считаю нужным провести анализ работы оперативных служб, устранить недочеты и проверить объекты гражданской обороны, предназначенные для укрытия населения: убедиться, что доступ к ним не загроможден, чтобы люди в случае опасности могли защитить себя», – написал Жога в своем канале в Мах.

Полпред также напомнил, что запрещены публикации кадров с мест происшествий, подвергшихся атакам противника. «Это не попытка ограничить свободу, а способ уберечь жизни граждан. По опубликованным кадрам противник может наметить себе новую цель и ударить повторно – по людям, по спасательным службам, которые работают на месте происшествия», – подчеркнул Жога.

В случае обнаружения в воздухе БПЛА необходимо звонить на 112, покинуть опасную зону и не подходить к окнам.

Напомним, рано утром в субботу, 25 апреля, в ЖК «Тринити» в Екатеринбурге прилетел БПЛА. К медикам обратились девять человек. Одна женщина была госпитализирована с симптомами отравления продуктами горения. У пострадавших нет травматических повреждений. С жителями атакованного дома продолжают работать психологи.

Как сообщил в официальном канале губернатор Свердловской области Денис Паслер, в доме пострадали 44 квартиры. Из здания эвакуирован 81 человек.

25 апреля прилет был зафиксирован и в Челябинской области. Как сообщил губернатор региона Алексей Текслер, БПЛА пытался атаковать промышленный объект. Жертв и разрушений не было.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube