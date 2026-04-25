Число пострадавших после атаки БПЛА в Екатеринбурге увеличилось до 9 человек

За медицинской помощью после атаки беспилотника в ЖК «Тринити» в Екатеринбурге обратились девять человек, уточнили в свердловском минздраве. Одна женщина была госпитализирована с симптомами отравления продуктами горения. У пострадавших нет травматических повреждений. С жителями атакованного дома продолжают работать психологи.

Как сообщил в официальном канале губернатор Свердловской области Денис Паслер, в доме пострадали 44 квартиры. Из здания эвакуирован 81 человек. Для них развернут пункт временного размещения в школе №10, людей обеспечили водой, горячим питанием и спальными местами.

«Эксперты Архитектурно-строительного центра УрФУ провели оценку несущих конструкций здания, угрозы обрушения нет. Жильцы, чьи квартиры целы, смогут вернуться домой после завершения следственных мероприятий. О необходимости временного жилья заявила только одна семья. В настоящее время она размещена в гостинице. Остальные жильцы решили вопрос с размещением самостоятельно. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Это главная задача для всех служб и ведомств», – написал губернатор.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube