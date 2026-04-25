Паслер: по Екатеринбургу была совершена атака БПЛА

По Екатеринбургу совершена атака БПЛА. Повреждён жилой дом. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер.

На месте происшествия работают специалисты спасательных служб. Эвакуировано 50 человек. Информация уточняется.

В области действует режим «КОВЁР». Закрыто воздушное пространство на всех высотах. Работают системы ПВО.

«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности региона. Важно сохранять спокойствие и бдительность. Постарайтесь не выходить на улицу, а если вы уже там, необходимо найти капитальное строение или подземное укрытие (переход, паркинг).

В безопасном месте нужно оставаться до сигнала «Отбой ракетной опасности».

Важно! Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать на видео работу систем ПВО или беспилотников. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112», – говорится в сообщении губернатора.

Напомним, в 7.12 жители Екатеринбурга услышали громкий взрыв. В ЖК «Тринити» ведется ликвидация возгорания. Комплекс находится в центре уральской столицы на улице Хохрякова. Фото с места возгорания позволяют сделать вывод о том, что пострадало несколько этажей дома.

Екатеринбург, Елена Васильева

