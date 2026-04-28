35 жильцов ЖК «Тринити», атакованного БПЛА, претендуют на компенсации

Администрация Ленинского района Екатеринбурга продолжает принимать заявления от жильцов ЖК «Тринити», пострадавших от налета беспилотника. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, на данный момент заявления подали 35 человек. Администрация города выплатит всем пострадавшим материальную помощь в размере 15 тысяч рублей. Также пострадавшие могут претендовать на выплату до 75 тысяч рублей – это компенсация за утрату имущества.

Ранее в мэрии сообщили, что в ЖК «Тринити» специальная комиссия обследовала 26 квартир. Наибольшие повреждения получили помещения с 27-го по 31-й этажи. Жильцы 14 квартир пока не могут вернуться домой из соображений безопасности. Жильцам трех квартир предоставили временное жилье. Системы жизнеобеспечения в пострадавших квартирах временно отключены. В шести квартирах пришлось заменить входные двери. К понедельнику альпинисты демонтировали поврежденные участки фасада здания. Сейчас управляющая компания приступила к закрытию разбитых окон пленкой с внутренней стороны.

Напомним, 25 апреля Екатеринбург впервые был атакован БПЛА. Около 7 часов утра вражеский беспилотник врезался в верхние этажи ЖК «Тринити». Из здания эвакуировался 81 человек. Медицинская помощь потребовалась 9 жильцам. Одну женщину госпитализировали из-за отравления продуктами горения, но через два дня ее выписали из больницы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube