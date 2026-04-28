российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 апреля 2026, 13:15 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

35 жильцов ЖК «Тринити», атакованного БПЛА, претендуют на компенсации

Администрация Ленинского района Екатеринбурга продолжает принимать заявления от жильцов ЖК «Тринити», пострадавших от налета беспилотника. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, на данный момент заявления подали 35 человек. Администрация города выплатит всем пострадавшим материальную помощь в размере 15 тысяч рублей. Также пострадавшие могут претендовать на выплату до 75 тысяч рублей – это компенсация за утрату имущества.

Ранее в мэрии сообщили, что в ЖК «Тринити» специальная комиссия обследовала 26 квартир. Наибольшие повреждения получили помещения с 27-го по 31-й этажи. Жильцы 14 квартир пока не могут вернуться домой из соображений безопасности. Жильцам трех квартир предоставили временное жилье. Системы жизнеобеспечения в пострадавших квартирах временно отключены. В шести квартирах пришлось заменить входные двери. К понедельнику альпинисты демонтировали поврежденные участки фасада здания. Сейчас управляющая компания приступила к закрытию разбитых окон пленкой с внутренней стороны.

Напомним, 25 апреля Екатеринбург впервые был атакован БПЛА. Около 7 часов утра вражеский беспилотник врезался в верхние этажи ЖК «Тринити». Из здания эвакуировался 81 человек. Медицинская помощь потребовалась 9 жильцам. Одну женщину госпитализировали из-за отравления продуктами горения, но через два дня ее выписали из больницы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,