В Екатеринбурге вырос спрос на страховку имущества от попадания БПЛА

В Екатеринбурге вырос спрос на страхование имущества от повреждений, причиненных в результате атак БПЛА или падения их обломков. Пока в России такой вид страхования предоставляет только одна компания. Защитить можно как недвижимость, так и автомобиль.

В первом случае прайс стандартный, независимо от метража жилья, расположения на этаже, ввода в эксплуатацию и так далее: каждый миллион покрытия будет стоить 1000 рублей в год. Так, чтобы получить от страховой компенсацию в 3 млн рублей, нужно купить полис за 3 тысячи.

Что касается машин, то тут страховка рассчитывается индивидуально: потребуются СТС и паспорт владельца.

Как сообщал «Новый День», впервые до Екатеринбурга вражеский беспилотник долетел в субботу, 25 апреля. Он попал в жилой дом, пострадали четыре десятка квартир, к счастью, обошлось без жертв, медпомощь потребовалась 9 жильцам дома.

Екатеринбург, Елена Сычева

