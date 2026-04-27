Власти оценили масштаб повреждений в ЖК «Тринити» после атаки БПЛА

В Екатеринбурге продолжают устранять последствия субботней атаки БПЛА на ЖК «Тринити». Как сообщил областной департамент информполитики, жильцы 14 квартир пока не могут вернуться в свое жилье из-за значительных повреждений помещений и соображений безопасности. Жильцам трех квартир предоставлено временное жилье.

Всего в жилом комплексе 230 квартир. Большинство жильцов вернулись в свои квартиры в день происшествия, 25 апреля. Здание обследовало специальная комиссия, в которую вошли чиновники администрации Ленинского района, сотрудники полиции и представители управляющей компании. Наибольшие повреждения зафиксированы с 27-го по 31-й этажи. Альпинисты уже демонтировали поврежденные участки фасада. В ближайшее время управляющая компания установит временную защиту на окна для сохранения теплового контура. В шести квартирах уже заменены поврежденные входные двери.

Районная администрация продолжает прием жителей, пострадавших в результате атаки БПЛА. На 27 апреля зарегистрировано 16 заявлений. С каждым собственникам будет индивидуально решаться вопрос о материальной помощи. Для жильцов организована горячая линия.

Напомним, 25 апреля около 7 часов утра беспилотник врезался в верхние этажи ЖК «Тринити». Из здания был эвакуирован 81 человек. К медикам обратились 9 человек. Одна женщина была госпитализирована из-за отравления продуктами горения. Ее состояние стабильное, сегодня пациентку выпишут из больницы, сообщает ДИП.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

