В Екатеринбурге открыли горячую линию для пострадавших после атаки БПЛА

Администрация Ленинского района Екатеринбурга запустила горячую линию для жителей, пострадавших после атаки БПЛА в жилой дом.

«Начала работу горячая линия для граждан, чьи условия жизнедеятельности были нарушены в связи с чрезвычайной ситуацией в квартале улиц Сакко и Ванцетти, Хохрякова, Вайнера и Радищева. Обратиться в администрацию района можно по номеру телефона +7 (343) 376-30-70. Сегодня, 26 апреля, горячая линия продолжит работу с 14:00 до 19:00, в будние дни – с 09:00 до 18:00», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, рано утром 25 апреля беспилотник врезался в ЖК «Тринити», после чего началось возгорание. В результате происшествия были повреждены 44 квартиры. За медицинской помощью обратились 9 человек, одна женщина была госпитализирована с симптомами отравления угарных газом. Травм у пострадавших нет.

Ранее уральский полпред Артем Жога заявил, что «Екатеринбург был атакован преступным киевским режимом».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube