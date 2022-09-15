Бункер не для всех. Как выглядит бомбоубежище для руководителей и куда бежать простым смертным (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге действует 900 защитных сооружений или бомбоубежищ. Большая часть из них строилась в советские годы – после Великой Отечественной и во время холодной войны. Выдержат ли они удары современных ракет и бомб, как найти ближайший бункер, где хранятся запасы тушенки и кого пустят в укрытие, а кому придется идти домой – в материале «Нового Дня».

Одно из убежищ находится под физтехом УрФУ – информация не секретная, на самом университетском корпусе развешаны таблички, сообщающие об этом, и даже указатели, как пройти. Оно было построено в 1955 году по проекту еще более старому – 1947 года. Однако специалисты уверяют, что убежище надежное и готово выдержать даже прямое попадание ракеты.

Как рассказал замначальника вузовского отдела ГО и ЧС Александр Родин, укрытие рассчитано на 200 человек. Но оно не для студентов, а для руководящего состава, ректора и других людей, которые во время бомбежки или другой угрозы смогут разместиться в защищенном пункте управления. Куда же пойдут студенты в случае воздушной тревоги? «Военнобязанные – в военкомат, а остальные вместе с родителями отправятся на эвакуационные пункты», – объяснили представители системы ГО и ЧС.

Убежище оборудовано всем необходимым, чтобы выжить даже в случае прямого попадания бомбы или ракеты: генератор энергии, система вентиляции, все виды связи – от УКВ-приемника до радиотелефонов, душевые и туалеты, места для сна и приема пищи, противогазы и наборы для анализа химического и радиационного анализа и многое другое. А вот склада с тушенкой, например, нет. Родин объясняет, в случае войны или другого ЧС, приготовление еды будет организовано силами работников комбината питания.

Вообще убежище рассчитано на пребывание в течение двух суток. Предполагается, что за это время радиационный или химический фон должен снизиться, и укрытие можно будет покинуть. Но это в теории. «Во-первых, все будут обеспечены средствами защиты, будут предприниматься меры по дезактивации. Во-вторых, люди будут эвакуироваться в безопасную зону – в Артемовском городском округе», – пояснил начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Олег Мухамадеев.

Начальник отдела гражданской защиты комитета административных органов мэрии Екатеринбурга Павел Кротов рассказал, что найти свое убежище помогут управляющая компания и СМИ. Но сделать это заранее, скорее всего, не получится – в случае воздушной тревоги, настоящей, а не учебной, по ТВ, радио и другим каналам связи включатся представители ГО и ЧС, которые и разъяснят порядок действия обычных людей, не занятых на секретных производствах или управлении городом и регионом. Подробнее обо всем этом – в видео «Нового Дня».

Как найти бомбоубежище и кого в него пустят

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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