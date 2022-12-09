Уральский мэр распорядился обустроить бомбоубежища в подвалах

Глава Березовского Евгений Писцов стал первым из уральских мэров, кто публично поставил у себя в городе вопрос о переоборудовании подвалов жилых домов в бомбоубежища.

В своем телеграм-канале Евгений Писцов пояснил, что Березовский не относится к числу городов, категорированных по гражданской обороне. «В категорированных городах должны быть бомбоубежища для укрытия работающей смены на предприятиях, имеющих гособоронзаказ. У нас таких предприятий нет. Гражданское население в случае объявления сигнала «Внимание Всем! Воздушная тревога!» укрывается в заглубленных помещениях – по простому, в подвалах многоквартирных домов. Есть специальное Руководство по обустройству таких помещений. Каждый горожанин должен знать, где находится такое убежище, как в него попасть и что необходимо взять с собой», – написал он.

Писцов указывает, что управляющие компании Березовского обязаны определить места нахождения убежищ для каждого многоквартирного дома, установить указатели к ним, довести эту информацию до жителей каждого дома и определить с собственниками жилья порядок обустройства управляющими компаниями заглубленных помещений: «проверить наличие двух входов-выходов, отремонтировать освещение внутри, установить скамейки и пр.».

Глава города обещает, что на следующем этапе информация об адресах убежищ и домов, закреплённых за ними, будет опубликована в СМИ.

Между тем во вторник, как уже сообщал «Новый День», прокурор Свердловской области Борис Крылов заявил, что в Свердловской области существенно больше бомбоубежищ, чем требуется фактически.

Березовский, Елена Владимирова

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