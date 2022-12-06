Прокурор: количество бомбоубежищ значительно превышает фактическую потребность

В Свердловской области существенно больше бомбоубежищ, чем требуется фактически. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании заксобрания прокурор Свердловской области Борис Крылов, отвечая на вопрос депутата Евгения Зяблицева.

Народный избранник заявил, что ему звонят взволнованные граждане, которые интересуются, хватает ли в городе бомбоубежищ и готовы ли они в случае необходимости принять людей, и спросил, что известно об этом надзорному ведомству. В ответ областной прокурор заявил: «На сегодняшний день количество бомбоубежищ и иных укрытий, которые официально заявлены в реестре, значительно превышает фактическую потребность. Совместно с руководством МЧС этот реестр актуализирован в соответствии с фактической потребностью, и сейчас идет работа по исключению из реестра объектов, которые не должны в нем находиться, и приведению в соответствие тех, которые там находятся. Многие из этих вопросов переведены в судебную плоскость, поскольку требуют затрат от собственников этих объектов».

Напомним, ранее врио замначальника ГУ МЧС России по Свердловской области майор Евгений Галиев рассказал в интервью «Новому Дню», что в регионе – более 3000 защитных сооружений.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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