На Среднем Урале ОРВИ болеют более 37 тысяч человек

В Свердловской области за прошедшую неделю ОРВИ заболели 37,3 тысячи свердловчан, из них 17,6 тысячи – в Екатеринбурге. Около половины заболевших – дети (54,4%). Показатель остается на уровне средних многолетних значений. По словам медиков, высокий уровень заболеваемости связан с началом работы детских садов, школ, вузов, где вирусы передаются воздушно-капельным путем очень быстро.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, среди возбудителей доминирует риновирус. Обнаружены также вирусы парагриппа, covid-19, аденовирусы, РС-вирусы и другие.

Как отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в области полным ходом идет вакцинация против гриппа: привит уже каждый пятый свердловчанин. Для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета прививки должны поставить как минимум 65%, а это 2 млн 697 тысяч 706 свердловчан.

Как уже писал «Новый День», в Свердловской области из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыли 130 классов в 52 школах, 68 групп в 57 детских садах и один детский сад полностью.

