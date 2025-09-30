Из-за роста заболеваемости ОРВИ карантин ввели в 52 свердловских школах и 58 детсадах

Из-за роста заболеваемости ОРВИ в Свердловской области закрыли 130 классов в 52 школах, 68 групп в 57 детских садах и один детский сад полностью. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Как пояснили в ведомстве, детей отправляют на карантин, если в одном коллективе свыше 20% больных.

«В текущем эпидсезоне в Свердловской области ситуация по заболеваемости ОРВИ расценивается как стабильная и контролируемая. Число случаев заболеваемости соответствует средним многолетним уровням», – подчеркнули в пресс-службе.

Как ранее писал «Новый День», неделю назад на больничный ушли 44 тысячи свердловчан. Больше половины из них – дети (61%). По словам медиков, это сезонный рост заболеваемости, активность которого связана с началом работы детских садов, школ, колледжей и вузов, где вирусы передаются воздушно-капельным путем очень быстро.

Сейчас в области полным ходом идет вакцинация против гриппа. Для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета прививки должны поставить как минимум 65%, а это 2 млн 697 тысяч 706 свердловчан. В августе в уральские больницы поступило 685 тысяч доз вакцины против гриппа: «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». Чтобы как можно больше людей привились бесплатно, к федеральным поставкам регион дополнительно закупил еще около 180 тысяч доз.

Екатеринбург, Дарья Деменева

