В уральские больницы поступило 685 тысяч доз вакцины от гриппа

В медицинские учреждения Свердловской области поступило 685 тысяч доз вакцины против гриппа: «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».

Как сообщил в телеграм-канале врио губернатора Денис Паслер, прививочные кабинеты открылись более чем в 90 больницах и поликлиниках. Записать себя или ребёнка на вакцинацию можно через регистратуру, на портале Госуслуг или прийти лично. Дети, беременные женщины, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями могут привиться против гриппа бесплатно.

Кроме того, с 1 сентября в крупных школах будут работать собственные прививочные кабинеты, также сохраняется практика по централизованной отправке детей на вакцинацию в близлежащие медучреждения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

