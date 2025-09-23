На Среднем Урале ОРВИ болеют 44 тысячи человек

В Свердловской области за прошедшую неделю ОРВИ заболели 44 тысячи свердловчан, из них 19 тысяч – в Екатеринбурге. Больше половины заболевших – дети (61%). За неделю показатели сравнились с уровнем средних многолетних значений. По словам медиков, это сезонный рост заболеваемости, активность которого связана с началом работы детских садов, школ, вузов, где вирусы передаются воздушно-капельным путем очень быстро.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и медицинских организаций за неделю обследовали 673 человека: среди возбудителей доминирует риновирус.

Обнаружены также вирусы парагриппа, covid-19, аденовирусы и другие.

Как отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в области полным ходом идет вакцинация против гриппа. Прививки сделали уже 660 тысяч свердловчан – это 16% жителей региона. Для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета прививки должны поставить как минимум 65%, а это 2 млн 697 тысяч 706 свердловчан. Как ранее писал «Новый День», в августе в уральские больницы поступило 685 тысяч доз вакцины против гриппа: «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». Чтобы больше людей могло привиться бесплатно, к федеральным поставкам регион дополнительно закупил еще около 180 тысяч доз.

Екатеринбург, Дарья Деменева

