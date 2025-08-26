Свердловская область закупила дополнительно 180 тысяч доз вакцины против гриппа

В Свердловской области на этой неделе началась вакцинация взрослых от гриппа. Для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета прививки должны поставить как минимум 65% жителей региона, а это 2697706 свердловчан. Чтобы больше людей могло привиться бесплатно, к федеральным поставкам регион дополнительно закупил еще около 180 тысяч доз, заявил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Свердловской области Александр Харитонов.

Бесплатно вакцинироваться в поликлиниках могут дети от 6 месяцев до 18 лет, беременные женщины (во II-III триместрах), люди старше 60 лет, лица с любыми хроническими заболеваниями и представители отдельных профессий: медицинские работники, педагоги, сотрудники коммунальных предприятий, торговли, транспорта, птицефабрик и социальной сферы. Противопоказания при вакцинации против гриппа минимальны: острое инфекционное заболевание, обострение хронического заболевания, непереносимость куриного белка. Последнюю партию вакцины против гриппа следует ждать в ноябре.

В конце сентября – начале октября начнут работу пункты бесплатной вакцинации в торговых центрах. Как пояснил спикер, в настоящий момент в этом нет необходимости, так как в течение последних двух недель случаев гриппа в области зарегистрировано не было. «Пока гриппа последние две недели мы не видим. Но в июле были выявлены случаи гриппа H1N1. Мы наблюдаем незначительный рост заболеваемости в целом. Среди возбудителей отмечаются парагрипп, ресвирусы, аденовирусы. На сегодняшний день уровень заболеваемости ОРЗ не превышает средних многолетних показателей и данных за аналогичный период прошлого года. Сегодня нет того подъема, который мы наблюдали два года назад и даже в прошлом году», – подчеркнул Харитонов.

Как писал ранее «Новый День», в уральские больницы уже поступило 685 тысяч доз вакцины против гриппа: «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». Прививочные кабинеты открылись более чем в 90 больницах и поликлиниках. Как уточнил эпидемиолог, детские больницы получили вакцину чуть раньше, поэтому на сегодняшний день в области привито уже более 30 тысяч детей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

