Пятилетний мальчик снова может ходить после падения с четвертого этажа

Для пятилетнего мальчика из Свердловской области завершился второй этап реабилитации – ребенок, выпавший из окна, теперь снова может ходить, правда, пока с поддержкой. С момента несчастного случая прошло 3 месяца.

«Организм малышей очень хрупкий и уязвимый, поэтому спасение после падения с такой высоты может показаться невероятной удачей, но наши врачи ежедневно совершают невозможное, чтобы защитить здоровье своих маленьких пациентов. Они применяют передовые медицинские технологии, внедряют инновационные подходы, берут на себя колоссальную ответственность, работают с полной самоотдачей, ведь жизнь каждого ребенка бесценна. Очень важно, чтобы и родители помнили об этом, поскольку гораздо проще предотвратить трагедию, чем иметь дело с ее последствиями», – отметили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

Несчастный случай произошел в мае этого года в одном из городов области. Мальчик выпал с окна четвертого этажа, получив тяжелую сочетанную травму. Врачи три месяца боролись за его жизнь, 20 дней ребенок находился в палате интенсивной терапии. Минимизировать последствия травм помогла реабилитация, которая началась еще в реанимации.

В восстановительном лечении участвует бригада врачей из нескольких здравоохранительных учреждений области: эрготерапевт, психолог, ортопед, окулист, логопед, врач ЛФК. Объемный третий этап лечения начнется в декабре – его целью станет возможность малыша ходить самостоятельно.

В августе подобный несчастный случай произошел в Екатеринбурге – трехлетняя девочка выпала из окна шестого этажа. Она тоже выжила.

Екатеринбург, Полина Нигматуллина

