Трехлетняя девочка выпала из окна – она была дома с няней

В Екатеринбурге врачи борются за жизнь трехлетней девочки, которая выпала из окна шестого этажа дома на улице Родонитовой. Информацию подтвердила пресс-группа полиции города, сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники отдела № 12.

По данным телеграм-каналов, в квартире в момент ЧП находились еще два ребенка и няня.

Ранее сообщалось о другом похожем инциденте – 4 августа из окна квартиры, также расположенной на 6-м этаже, но в доме на улице Пехотинцев упал трехлетний мальчик. Ребенок выжил.

Екатеринбург, Елена Сычева

