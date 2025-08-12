Полиция изъяла троих детей из семьи, где маленькая девочка выпала с 6-го этажа (ФОТО)

Сотрудники полиции забрали троих детей из семьи, где накануне из окна 6-го этажа выпала 3-летняя девочка. Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. Еще троих детей поместили в медучреждение.

Как сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга, накануне четверо детей находились в квартире по адресу Родонитовая, 1, с бабушкой. Бабушка пошла на кухню готовить обед, оставив их в соседней комнате. Дети смогли открыть окно, из-за чего трехлетняя девочка выпала наружу. Очевидцы вызвали скорую помощь, сама же бабушка узнала о трагедии только от соседей.

Затем домой вернулись родители детей. Мать была пьяна, она сказала, что в момент трагедии была в гостях у родных, а ее муж – на работе. Кроме того, в доме сотрудники ПДН обнаружили беспорядок и антисанитарию.

В отношении обоих родителей были составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. При этом ранее на учете в полиции семья не состояла. Материалы проверки в отношении родителей направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для принятия к ним соответствующих мер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube