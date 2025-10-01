Осужденный за избиение одноклассницы подросток продолжит учиться с ней в одной школе

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по ситуации с уголовным делом об избиении школьницы в Нижних Сергах.

Напомним, 11 ноября 2024 года в школе в Нижних Сергах подросток с разбегу пнул в грудь девочку ради видео для социальных сетей. Также выяснилось, что он пытался отнимать карманные деньги у младших школьников. У девочки диагностировали тупую травму груди с повреждением хрящевой части ребер справа и слева: переломов хрящевой части 3 и 6 ребра справа, контузионных повреждений хрящевой части 4 ребра справа и иных.

На прошлой неделе Нижнесергинский районный суд назначил виновному наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно.

При этом ИА «Регнум» сообщает, что родители осужденного подростка не хотят переводить его в другую школу, и он снова продолжит обучение с пострадавшей.

СУ СКР по Свердловской области будет добиваться обжалования приговора ввиду его мягкости.

Нижние Серги, Елена Владимирова

