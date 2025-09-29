Избивший одноклассницу сын мигрантки отделался условным сроком

В Нижних Сергах вынесли приговор 15-летнему подростку, который год назад избил одноклассницу, а также отнимал деньги у малышей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, подростка признали виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Покушение на грабеж», пп. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, из хулиганских побуждений».

Как уже писал «Новый День», 11 ноября 2024 года в школе в Нижних Сергах подросток с разбегу пнул в грудь девочку ради видео для социальных сетей. Также выяснилось, что он пытался отнимать карманные деньги у младших школьников.

У девочки диагностировали тупую травму груди с повреждением хрящевой части ребер справа и слева: переломов хрящевой части 3 и 6 ребра справа, контузионных повреждений хрящевой части 4 ребра справа и иных.

Нижнесергинский районный суд назначил виновному наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Также его семья должна возместить девочке моральный ущерб – 100 тысяч рублей.

Добавим, что мать школьника находится в России незаконно, у нее аннулирован вид на жительство, ее должны депортировать.

Нижние Серги, Елена Владимирова

