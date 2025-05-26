В пользу избитой в школе девочки с ее обидчика взыскали 100 тысяч рублей

В Нижних Сергах суд взыскал 100 тысяч рублей в пользу жестоко избитой одноклассником 14-летней девочки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, врачи диагностировали у школьницы тупую травму груди с переломом хрящевой части 3 и 6 ребра справа, контузионных повреждений хрящевой части 4 ребра справа. Суд удовлетворил исковое заявление прокурора, взыскав с избившего девочку подростка и его родителей компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Как уже писал «Новый День», 11 ноября 2024 года в школе в Нижних Сергах подросток с разбегу пнул в грудь девочку ради видео для социальных сетей. Также выяснилось, что он пытался отнимать карманные деньги у младших школьников

Подростку предъявлено обвинение по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательством для потерпевшего, из хулиганских побуждений» и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Покушение на грабеж». Дело направлено в суд. Сейчас обвиняемый под домашним арестом.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что мать обвиняемого находится в России незаконно, у нее аннулирован вид на жительство, ее должны депортировать. «О решении судебной инстанции по этой нашумевшей криминальной истории проинформируем общественность дополнительно», – отметил полковник Горелых.

Нижние Серги, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube