Мальчика, который ради видео в соцсетях пнул девочку, отчисляют из школы

Получила продолжение скандальная история со школьником из Нижних Серег. Напомним, там подросток ради видео в соцсетях ударил ногой в грудь девочку на перемене. История получила широкий общественный резонанс, дело запросил на контроль глава СКР Бастрыкин.

Как сообщила в соцсетях член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова, агрессивный подросток будет отчислен из школы, где произошел конфликт. Об этом Ахмедовой сообщила и.о. министра образования Свердловской области Светлана Тренихина. Она же уточнила, что в отношении директора учебного заведения идет проверка.

Существует большая вероятность, что она будет уволена. «Скорее всего, и директор школы в Нижних Сергах Марина Тараева попрощается со своей работой. Она лично нам заявила, что не видит оснований отстранять от занятий 15-летнего Гаяза, который с разбега ударил девочку в живот. А какие тогда вообще могут быть основания для отстранения? То есть девочка должна была приходить в школу и ежедневно сталкиваться со своим обидчиком? Также мы узнали, что на допросе Гаяз сообщил, что ударил девочку не из обид, а ради «эпичного» видео», – пояснила член СПЧ Марина Ахметова.

Нижние Серги, Елена Васильева

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