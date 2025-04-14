Пнувший одноклассницу в грудь подросток пойдет под суд, его мать вышлют из России

В Нижних Сергах завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении 14-летнего подростка, который избил свою одноклассницу ради видео в соцсетях.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, подростку предъявлено обвинение по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательством для потерпевшего, из хулиганских побуждений» и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Покушение на грабеж». В ближайшее время дело будет направлено в суд. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.

Напомним, 11 ноября 2024 года в школе в Нижних Сергах подросток с разбегу пнул в грудь девочку ради видео для социальных сетей. По данному факту не сразу, но было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статья 213 УК РФ), подростку предъявили обвинение. Также выяснилось, что он пытался отнимать карманные деньги у младших школьников.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что мать обвиняемого находится в России незаконно, у нее аннулирован вид на жительство. «После вступления в законную силу данного решения гражданка обязана будет покинуть пределы нашей страны. О решении судебной инстанции по этой нашумевшей криминальной истории проинформируем общественность дополнительно», – отметил полковник Горелых.

Нижние Серги, Елена Владимирова

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