Подростку, который ради видео в соцсетях ударил ногой в грудь девочку, предъявлено обвинение

Уголовным делом все-таки обернулась для подростка из Нижних Серег попытка прославиться в соцсетях. Напомним, школьник ради видео ногой с размаху ударил в школе девочку. Прокуратура города проводила по данному факту проверку, однако дело возбуждать не стала.

Накануне Слелственный комитет по Свердловской области данное решение отменил и все-таки возбудил уголовное дело. Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СУ СКР области подростку было предъявлено обвинение в хулиганстве, совершённом группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы, пояснили «Новому Дню» в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, утром 11 ноября 2024 года несовершеннолетний обвиняемый, находясь в коридоре 3 этажа школы в городе Нижние Серги, умышленно, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, общепризнанные нормы и правила поведения, с применением насилия, демонстрируя пренебрежительное отношение к обществу и к 14-летней девочке, подпрыгнул и с силой нанёс удар ногой в область туловища пострадавшей, причинив девочке физическую боль.

Накануне агрессивный подросток был задержан в процессуальном порядке, будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В ходе расследования указанного уголовного дела, а также уголовного дела о халатности должностных лиц образовательного учреждения (ст. 293 УК РФ) продолжается выполнение комплекса необходимых следственных действий. По поручению руководства следственного управления оба уголовных дела (о хулиганстве и халатности) переданы для дальнейшего расследования в 3 отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР. Ход расследования находится на контроле руководства СУ СК России по Свердловской области.

Напомним, что накануне член СПЧ при президенте РФ Марина Ахмедова сообщила, что, по ее данным, агрессивный подросток будет отчислен из школы, а ее директор, вероятнее всего, после проверки будет уволена.

Как накануне сообщали СМИ, родители детей, посещающие школу, приходили к директору и требовали отчислить подростка-драчуна. Происходило это до того, как стало известно о возбуждении в отношении мальчика уголовного дела.

Екатеринбург, Елена Васильева

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