Подростка, который пнул в грудь девочку в школе, отправили под домашний арест

Подростка, ударившего в грудь ногой девочку в школе в Нижних Сергах, отправили под домашний арест. Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, мера пресечения будет действовать до 15 января 2025 года.

Напомним, 11 ноября в школе в Нижних Сергах подросток с разбегу пнул в грудь девочку ради видео для социальных сетей. По данному факту не сразу, но было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статья 213 УК РФ), подростку предъявили обвинение, накануне его задержали. Следователи также возбудили уголовное дело о халатности. Министерство образования проводит проверку директора школы.

Нижние Серги, Елена Васильева

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