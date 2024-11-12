В Нижних Сергах подросток с разбегу пнул школьницу на камеру. Ему грозит уголовное дело. Происходящее сняли очевидцы. Согласно видео, парень ударил девушку в грудь в момент, когда она стояла у подоконника. Как отметили в пресс-службе следственного комитета, по факту избиения проводится проверка по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

«Будет устанавливаться степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей. Также выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшему», – отметили в пресс-службе ведомства. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело.

Нижние Серги, Дарья Деменева

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