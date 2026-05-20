В Нижних Сергах повторно осужден подросток, пнувший одноклассницу в грудь ради видео

Нижнесергинский суд повторно рассмотрел уголовное дело в отношении подростка, который в 2024 году избил свою одноклассницу.

Как уже писал «Новый День», 11 ноября 2024 года в школе в Нижних Сергах 14-летний подросток с разбегу пнул в грудь одноклассницу ради видео для социальных сетей. Видео снимала другая одноклассница по предварительному сговору с ним. Также выяснилось, что он пытался отнимать карманные деньги у младших школьников.

У пострадавшей девочки диагностировали тупую травму груди с повреждением хрящевой части ребер справа и слева: переломов хрящевой части 3 и 6 ребра справа, контузионных повреждений хрящевой части 4 ребра справа и иных.

В сентябре 2025 года Нижнесергинский районный суд назначил виновному наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно, при этом он продолжал ходить в одну школу с избитой им девочкой. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал обжалования приговора ввиду его мягкости.

Сегодня Нижнесергинский районный суд приговорил подростка 2010 г. р. к наказанию в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, он взят под стражу в зале суда. Девочка, которая снимала избиение одноклассницы на видео, приговорена к 1 году 1 месяцу лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Нижние Серги, Елена Владимирова

