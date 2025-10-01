Антимонопольщики раскрыли картельный сговор поставщиков запчастей для автобусов

Управление ФАС по Свердловской области раскрыло картельный сговор между поставщиками запчастей для автобусов – ООО «Нитавто» и ООО «Авто Холдинг». Сумма дохода, полученного в результате соглашения, составила почти 77 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФАС, материалы на предпринимателей поступили от 4-го СУ ГСУ СКР с дислокацией в Екатеринбурге.

Выяснилось, что компании участвовали в конкурсах на поставку запчастей, которые проводило Челябинское МУП «Служба организации движения». При этом обе компании использовали один IP-адрес для подачи заявки и участия в аукционах и лишь имитировали видимость конкурентной борьбы. Заказчик, МУП «СОД», включал в ТЗ запчасти, заведомо зная, что подрядчики не смогут их поставить, при этом фактически не требовал их поставки. Компании оштрафованы.

Напомним, недавно в Челябинске вынесли приговор высокопоставленному сотруднику компаний, занимавшихся обеспечением работы общественного транспорта.

Экс-заместитель директора ООО «Общественный городской транспорт» и бывший главный инженер МУП «Служба организации движения» Сергей Белов признан виновным в получении взятки и мошенничестве.

Челябинца задержали сотрудники ФСБ. По версии следствия, Белов получил более 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой фирмы за общее покровительство при заключении контрактов на обеспечение предприятий, на которых работал, запчастями.

Екатеринбург, Елена Владимирова

