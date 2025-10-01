Несколько учеников лицея № 159 госпитализированы с трудностями дыхания

Правоохранительных органы и медики разбираются в обстоятельствах инцидента в лицее № 159 города Екатеринбурга.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, утром 1 октября во время подготовки к физкультуре в раздевалке спортивного зала 12 учащихся 5 класса почувствовали признаки недомогания. Дети жаловались трудности с дыханием. Прибывшими бригадами скорой помощи дети были госпитализированы для оказания медицинской помощи в учреждение здравоохранения. В настоящее время дети чувствуют себя удовлетворительно.

По предварительным данным один их учеников просыпал неизвестный порошок – после этого дети начали кашлять и задыхаться.

Екатеринбург, Елена Васильева

