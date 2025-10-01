российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 1 октября 2025, 12:59 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Несколько учеников лицея № 159 госпитализированы с трудностями дыхания

Правоохранительных органы и медики разбираются в обстоятельствах инцидента в лицее № 159 города Екатеринбурга.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, утром 1 октября во время подготовки к физкультуре в раздевалке спортивного зала 12 учащихся 5 класса почувствовали признаки недомогания. Дети жаловались трудности с дыханием. Прибывшими бригадами скорой помощи дети были госпитализированы для оказания медицинской помощи в учреждение здравоохранения. В настоящее время дети чувствуют себя удовлетворительно.

По предварительным данным один их учеников просыпал неизвестный порошок – после этого дети начали кашлять и задыхаться.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия,