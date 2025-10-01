Минздрав рассказал о состоянии школьников, отравившихся препаратом для спортсменов

Ученикам лицея № 159, которым сегодня стало плохо перед уроком физкультуры, ничего не угрожает, сообщили в областном минздраве.

«Школьники доставлены в больницу для обследования врачами-токсикологами. Во время осмотра клинических проявлений отравления у детей не выявлено. Показаний для госпитализации нет», – заявили в пресс-службе министерства.

Напомним, сегодня утром во время подготовки к физкультуре в раздевалке спортивного зала 12 учащихся 5 класса почувствовали признаки недомогания. Дети жаловались трудности с дыханием, их увезли на скорой. Они рассказали, что один из учеников просыпал неизвестный порошок – после этого дети начали кашлять и задыхаться.

По одной из версий, дети отравились предтренировочным комплексом «Психотик». Опрошенные «Новым Днем» спортсмены считают, что школьники вряд ли его просто вдохнули – скорее, принимали внутрь, и это очень опасно. Спортсмен Иван Медведев в беседе с агентством подчеркнул, что такие вещества могут вызвать остановку сердца у ребенка, т.к. даже для взрослых дозировка высчитывается исходя из веса. «К тому же этот комплекс содержит бета-аланин, который может вызывать учащение сердечного ритма и повышать артериальное давление. Повезло, что остались живы», – добавил собеседник «Нового Дня».

Екатеринбург, Елена Владимирова

