«Повезло, что живы остались». Спортсмены объяснили, что случилось со школьниками, употребившими «предтреник»

В Екатеринбурге полтора десятка школьников отравились предтренировочным комплексом «Психотик». ЧП произошло в лицее № 159. По разным данным, отравились ученики 5-х или 8-х классов. Один из них принес порошок с собой на занятия и вместе с друзьями решил употребить в раздевалке перед физкультурой. В итоге детям стало плохо: у них развилась тахикардия, одышка, появились головокружение и тошнота. В лицей вызвали скорую, всех употреблявших порошок госпитализировали.

Примечательно, что родителям и учителям школьники сказали, что порошок кто-то рассыпал – и они надышались им. Однако профессиональные спортсмены, опрошенные «Новым Днем», сомневаются в правдивости этой версии. Симптомы напоминают те, что возникают у неподготовленных людей при приеме этого порошка по инструкции. И даже для взрослых это может быть чревато проблемами.

«Это одна из самых жестких добавок, которые используют спортсмены для стимуляции перед тренировкой. Для детей и подростков он крайне опасен. В предтренировочных комплексах дозировка основных действующих компонентов вообще часто зашкаливает: может составлять 300-400 мг кофеина на порцию (примерно как 5 чашек крепкого кофе). Для растущего организма это токсическая доза: она может вызвать тахикардию, судороги, панические атаки, гипертонический криз или сердечный приступ. Дети могли употребить сразу по ложке или больше, а для их веса даже половина взрослой дозы критична», – рассказал «Новому Дню» тренер одного из клубов Екатеринбурга Андрей Семенов.

Он уточнил, что сам пробовал предтренировочный комплекс, будучи профессиональным спортсменом, однако препарат у него вызвал бессонницу и тревожность, и он его отменил.

Другой спортсмен, Иван Медведев, в беседе с агентством подчеркнул, что такие вещества могут вызвать остановку сердца у ребенка, т.к. даже для взрослых дозировка высчитывается исходя из веса. «Проблема еще в том, что производитель не указывает, сколько там действующего вещества на один скуп (мерная ложка, – прим. ред.). Там может быть как 300 мг кофеина, так и больше. У ребенка и от меньшего объема сердце может просто встать. Особенно если у него есть какие-то проблемы с сердечно-сосудистой системой. К тому же этот комплекс содержит бета-аланин, это тоже сильная добавка, она может вызывать учащение сердечного ритма и повышать артериальное давление. Повезло, что остались живы», – добавил собеседник «Нового Дня».

Отметим, что проверку по факту инцидента в школе ведут прокуратура Свердловской области и СУ СКР.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube