Школьник распылил пранк-спрей в гимназии – уроки отменили

В Екатеринбурге в гимназии № 108 сегодня уроки закончились досрочно: всех учеников распустили по домам. Причиной стал розыгрыш одного из школьников, который купил на маркетплейсе т.н. пранк-спрей и применил его в учебном заведении.

Одной из учениц, у которой есть аллергические реакции, стало плохо. Помощь ей оказывали врачи скорой помощи. С автором розыгрыша работает служба полиции по делам несовершеннолетних.

Отметим, судя по отзывам на маркетплейсах, школьники нередко приобретают подобные жидкости, чтобы срывать уроки.

Напомним, на прошлой неделе ученик 4 класса школы № 76 на перемене распылил перцовый баллончик в классе. В итоге 14 его одноклассников пострадали, 11 пришлось госпитализировать. Двумя неделями ранее полтора десятка школьников отравились предтренировочным комплексом «Психотик» в лицее № 159. Один из учеников принес порошок с собой на занятия и вместе с друзьями решил употребить в раздевалке перед физкультурой. В итоге детям стало плохо: у них развилась тахикардия, одышка, появились головокружение и тошнота. В лицей вызвали скорую, всех употреблявших порошок госпитализировали. Примечательно, что родителям и учителям школьники сказали, что порошок кто-то рассыпал – и они надышались им.

