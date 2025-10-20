российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 октября 2025, 15:40 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Школьник распылил пранк-спрей в гимназии – уроки отменили

В Екатеринбурге в гимназии № 108 сегодня уроки закончились досрочно: всех учеников распустили по домам. Причиной стал розыгрыш одного из школьников, который купил на маркетплейсе т.н. пранк-спрей и применил его в учебном заведении.

Одной из учениц, у которой есть аллергические реакции, стало плохо. Помощь ей оказывали врачи скорой помощи. С автором розыгрыша работает служба полиции по делам несовершеннолетних.

Отметим, судя по отзывам на маркетплейсах, школьники нередко приобретают подобные жидкости, чтобы срывать уроки.

Напомним, на прошлой неделе ученик 4 класса школы № 76 на перемене распылил перцовый баллончик в классе. В итоге 14 его одноклассников пострадали, 11 пришлось госпитализировать. Двумя неделями ранее полтора десятка школьников отравились предтренировочным комплексом «Психотик» в лицее № 159. Один из учеников принес порошок с собой на занятия и вместе с друзьями решил употребить в раздевалке перед физкультурой. В итоге детям стало плохо: у них развилась тахикардия, одышка, появились головокружение и тошнота. В лицей вызвали скорую, всех употреблявших порошок госпитализировали. Примечательно, что родителям и учителям школьники сказали, что порошок кто-то рассыпал – и они надышались им.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Ссылки по теме

«Повезло, что живы остались». Спортсмены объяснили, что случилось со школьниками, употребившими «предтреник» / В Екатеринбурге школьник распылил перцовку, одноклассников увезли в больницу

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,