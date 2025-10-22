В полиции рассказали, что грозит подросткам за применение перцовки

С начала учебного года в Свердловской области произошло уже три инцидента с распылением опасных веществ в школах. Во всех случаях были пострадавшие. Эксперты сегодня на пресс-конференции рассказали, что грозит несовершеннолетним шутникам за использование перцовых баллончиков и пранк-спреев с едким запахом, которые заполонили маркетплейсы.

Начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Оксана Воробей сообщила, что подростки несут ответственность с 16 лет. В случае использования перцовки не по назначению может быть возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». В зависимости от причиненного вреда здоровью окружающих могут быть последствия в виде уголовных дел по статьям 112 или 115 УК РФ, либо административная ответственность по 6.1.1 КоАП РФ.

В отношении детей младше 16 лет обычно проводится проверка. За опасное общественное деяние ребенка могут поместить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, подчеркнула Оксана Воробей. Также к административной ответственности привлекаются родители на ненадлежащее воспитание детей.

Главный внештатный токсиколог минздрава Свердловской области Андрей Чекмарев рассказал, как действуют на человека раздражающие вещества из перцовых баллончиков. У пострадавших появляется слезотечение, светобоязнь, першение в горле, возможно даже затруднение дыхания. Если быстро покинуть очаг поражения, то эти симптомы быстро проходят. Однако в некоторых случаях контакт с перцовкой может привести к обострениям хронических заболеваний, таких как аллергия или бронхиальная астма. На детей раздражающие вещества из спрея действуют быстрее, поэтому клиника симптомов может быть тяжелее.

Оксана Воробей напомнила, что в России действует запрет на продажу перцовых баллончиков несовершеннолетним, поскольку это средство относится к типу оружия. Но проблема в том, что школьники покупают «спреи-вонючки» на маркетплейсах, на них запрет не распространяется. Между тем, эти спреи также содержат раздражающие вещества, способные причинить вред здоровью.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

