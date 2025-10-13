российское информационное агентство 18+

Понедельник, 13 октября 2025, 13:10 мск

В Екатеринбурге школьник распылил перцовку, одноклассников увезли в больницу

В Екатеринбурге ученик 4 класса школы № 76 на перемене распылил перцовый баллончик в классе. В итоге 14 его одноклассников пострадали, 11 пришлось госпитализировать, трое отказались ехать в больницу. По данным прокуратуры, которая организовала проверку, всех детей уже отпустили по домам после того, как оказали им медпомощь.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», – сообщили в прокуратуре.

Екатеринбург, Елена Сычева

