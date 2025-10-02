В Екатеринбурге грузовик наехал на бордюр и насмерть сбил женщину (ФОТО)

В Екатеринбурге грузовик с прицепом насмерть сбил женщину-пешехода. Трагедия случилась на перекрестке улиц Советской и Уральской вчера около 18:00.

Как сообщили в городской ГАИ, водитель грузовика «Фрейтлайнер» с полуприцепом «Кроне» не вписался в поворот, наехал на бордюрный камень и сбил 59-летнюю женщину, стоявшую на пешеходном переходе. Пострадавшая погибла на месте.

За рулем грузовика был 51-летний житель Тюмени с 33-летним водительским стажем, трезвый. Он пояснил, что при повороте на зеленый сигнал светофора не увидел пешехода.

Екатеринбург, Елена Владимирова

