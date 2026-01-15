Водителю грузовика, который не вписался в поворот и сбил насмерть женщину, грозит до 5 лет колонии

В Екатеринбурге будут судить водителя грузовика, который сбил насмерть 59-летнюю женщину у пешеходного перехода. Трагедия случилась еще 1 октября в прошлом году.

По версии следствия, на перекрестке улиц Советской и Уральской 51-летний водитель «Фрейтлайнера» не вписался в поворот, заехал на бордюр, и прицеп наехал на женщину, стоявшую за ограждением и ожидающую зеленый сигнал светофора. Ее зажало между прицепом и ограждением, после чего прицеп переехал женщину. Пострадавшая погибла на месте от полученных травм.

Водитель – житель Тюмени с большим стажем вождения (33 года), он был трезв. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube