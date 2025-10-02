Здесь я свой – Жога рассказал о годе работы уральским полпредом

Артем Жога сегодня отмечает первый год работы в должности уральского полпреда. 2 октября 2024 года он был назначен указом Владимира Путина представителем президента РФ в УрФО. О своих впечатлениях от работы Артем Жога поделился в посте в своем телеграмм-канале: «Ровно год назад Президент России Владимир Владимирович Путин оказал мне огромное доверие и назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. За эти 365 дней я не раз бывал в каждом регионе УрФО: приезжал на заводы и инновационные производства, в больницы и школы, посещал спортивные состязания и музеи, много общался с детьми и молодежью. Везде я чувствовал, какие невероятные люди живут на Урале и в Западной Сибири. Теплые, отзывчивые, настоящие, честные и трудолюбивые. За год я провел порядка 200 совещаний по разным темам: выборы, подача отопления, патриотическое воспитание, льготы для участников спецоперации, подготовка кадров, сбор урожая, ремонт школ. В поле внимания – все сферы жизни уральцев.

Хочу поблагодарить губернаторов регионов УрФО за теплый приём и поддержку. С каждым из них мы быстро нашли общий язык, сейчас находимся на постоянной связи, совместно реализуем новые проекты и решаем проблемы.

Безусловно, в своей работе я уделяю большое внимание участникам специальной военной операции. Часто лично встречаюсь с бойцами, чтобы слышать их запросы из первых уст. Выстроено хорошее взаимодействие с региональными филиалами фонда «Защитники Отечества». В августе мы с успехом провели первый Кубок полпреда для ветеранов и их семей.

Друзья! На Урале живут надежные люди, которые очень многое сделают для нашей общей Победы: у станков в тылу и на передовой. Через месяц пройдет уже четвёртый форум «Патриоты Урала». Он объединит всех неравнодушных волонтеров из более чем 30 регионов страны. Сегодня, кстати, приму участие в онлайн-встрече, подключайтесь по ссылке.

Год пролетел на одном дыхании. Безмерно благодарен Владимиру Владимировичу Путину за возможность работать на Урале. Здесь я свой, и это мой дом».

Напомним, что Артем Жога – бывший председатель Народного совета ДНР, Герой ДНР.

Артем Валаимирович Жога родился 18 января 1975 года в Магаданской области, в 1990-е переехал на Донбасс. Занимался бизнесом.

В 2014 году после государственного переворота вступил в народное ополчение Донбасса, служил в батальоне «Спарта» под командованием Арсена Павлова – «Моторолы». После гибели Павлова в 2016 году подразделение возглавил сын Артема Жоги, Владимир. В 2022 году после гибели сына Артем Жога сам стал командиром «Спарты».

10 сентября 2023 года Жога был избран депутатом Народного совета ДНР, с 20 сентября 2023 г. – председатель Народного совета ДНР.

8 декабря 2023 года на встрече с Героями России Артем Жога попросил действующего главу государства принять участие в президентских выборах 2024 года, и Владимир Путин подтвердил, что такие планы есть.

«На фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли Путин баллотироваться, он сказал, что будет. Мы очень рады, что президент услышал нашу просьбу о выдвижении, вся Россия его поддерживает. Путин сказал, что времена бывают разные, но сегодня он с народом», – рассказал тогда Артем Жога о разговоре с президентом РФ. По его словам, «Путин не колебался, когда согласился выдвигаться на новый срок».

Екатеринбург, Елена Васильева

