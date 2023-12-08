Путин объявил, что будет выдвигаться на выборы президента в 2024 году

Президент России Владимир Путин будет баллотироваться на президентский пост в 2024 году. Об этом он сообщил спикеру парламента ДНР, герою ДНР Артему Жоге после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России в Георгиевском зале, передают журналисты кремлевского пула.

Отмечается, что после торжественной церемонии Путин пообщался с награжденными Героями России. Отец Героя РФ и героя ДНР, командира батальона «Спарта» Владимира Жоги Артем Жога попросил действующего главу государства принять участие в выборах. Президент согласился пойти на выборы, сообщает телеграм-канал RIA Kremlinpool.

«На фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли Путин баллотироваться, он сказал, что будет. Мы очень рады, что президент услышал нашу просьбу о выдвижении, вся Россия его поддерживает. Путин сказал, что времена бывают разные, но сегодня он с народом», – рассказал Артем Жога о разговоре с президентом РФ. По его словам, «Путин не колебался, когда согласился выдвигаться на новый срок».

Накануне Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком сегодня принял решение, что голосование на выборах главы государства будет проходить три дня: 15, 16 и 17 марта. Выдвижение партийных кандидатов продлится до 1 января, беспартийных – до 27 декабря.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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