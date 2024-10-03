Родился на Колыме, сражался за Донбасс, общался с Путиным: кто такой Артем Жога

Должность полпреда президента в УрФО занял председатель Народного совета ДНР, Герой ДНР Артем Жога. «Новый День» приводит его биографию.

Артем Жога родился 18 января 1975 года в Магаданской области, в 1990-е переехал на Донбасс. Занимался бизнесом.

В 2014 году после государственного переворота вступил в народное ополчение Донбасса, служил в батальоне «Спарта» под командованием Арсена Павлова – «Моторолы». После гибели Павлова в 2016 году подразделение возглавил сын Артема Жоги, Владимир. В 2022 году после гибели сына Артем Жога сам стал командиром «Спарты».

10 сентября 2023 года Жога был избран депутатом Народного совета ДНР, с 20 сентября 2023 г. – председатель Народного совета ДНР.

8 декабря 2023 года на встрече с Героями России Артем Жога попросил действующего главу государства принять участие в президентских выборах 2024 года, и Владимир Путин подтвердил, что такие планы есть.

«На фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли Путин баллотироваться, он сказал, что будет. Мы очень рады, что президент услышал нашу просьбу о выдвижении, вся Россия его поддерживает. Путин сказал, что времена бывают разные, но сегодня он с народом», – рассказал тогда Артем Жога о разговоре с президентом РФ. По его словам, «Путин не колебался, когда согласился выдвигаться на новый срок».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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