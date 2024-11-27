Артем Жога: «Я уверен, что мы не вернемся к «афганскому синдрому»

Полпред президента на Урале, герой ДНР Артем Жога считает, что участники СВО, вернувшиеся из зоны боевых действий, не столкнутся с таким явлением, как афганский синдром.

Об этом он заявил в интервью «ТАСС-Урал»: «Знаете, мне иногда задают вопрос, как участникам СВО избежать «афганского синдрома». В плане того, что ребята, когда возвращались с Афганской войны, уходили в криминал, спивались... Я говорю, что это не синдром, а просто государству тогда было не до них. Это 90-е годы, развал Союза, тогда, в принципе, каждый выживал как мог. И когда парни возвращались, им говорили: «Мы вас туда не посылали». Я уверен, сегодня мы не вернемся к афганскому синдрому, потому что его нет. Если мы начнем с нашими ребятами, которые возвращаются с СВО, заниматься, увлекать их. И «Время героев» – это очень хорошая, эффективная программа».

Как уже сообщал «Новый День», в 2014 году после государственного переворота на Украине Артем Жога вступил в народное ополчение Донбасса, служил в батальоне «Спарта» под командованием Арсена Павлова – «Моторолы». После гибели Павлова в 2016 году подразделение возглавил сын Артема Жоги, Владимир. В 2022 году после гибели сына Артем Жога сам стал командиром «Спарты». В 2023 был избран депутатом, а затем – председателем Народного совета ДНР. В 2024 году стал участником российской кадровой программы «Время героев».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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