Выборы президента РФ будут проходить три дня

Россияне смогут проголосовать на президентских выборах 2024 года в течение трех дней. ЦИК РФ ввел дополнительные формы голосования для семи регионов.

«Голосование на выборах президента России будет проходить 15, 16 и 17 марта 2024 года. Голосование в течение трех дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным», – говорится в телеграм-канале ЦИК.

Проживающие в отдаленных поселениях граждане смогут воспользоваться передвижными пунктами голосования. Жителям семи регионов будут доступны две дополнительные формы голосования: на придомовой территории и в отдельном помещении, но в отдаленной местности.

«Речь идет о небольших поселках, где остались люди пожилые, где не очень хорошие дороги, редко ходит муниципальный транспорт. Эта форма голосования очень востребована и важна», – пояснила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Обе дополнительные формы голосования будут доступны жителям ЛДНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской и Курской областей. Памфилова подчеркнула, что при этом все требования и процедуры, в том числе, присутствие наблюдателей, должны быть соблюдены. И для этого «есть все необходимые возможности и средства».

Совет Федерации единогласно назначил день выборов президента России на 17 марта 2024 года. День выборов выпадал на второе воскресенье марта, но на ту же неделю попадает нерабочее 8 марта, поэтому дату выборов перенесли на следующую неделю.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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