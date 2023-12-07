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Четверг, 7 декабря 2023, 11:19 мск

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Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года

Сегодня Совет Федерации единогласно назначил день выборов президента России на 17 марта 2024 года. Как подчеркнула председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, «это не просто политическая процедура, а принцип народовластия», и страна подтверждает, что носителем суверенитета в РФ является многонациональный народ», который прямым волеизъявлением выбирает главу государства.

По закону день выборов назначается на второе воскресенье марта с оговоркой – при отсутствии на этой неделе нерабочих дней. Так как на вторую неделю марта 2024 года попадает нерабочее 8 марта, то выборы были перенесены на следующую неделю и назначены на 17 марта.

Глава ЦИК РФ Элла Панфилова в ходе заседания Совета Федерации пояснила, что голосование пройдет в течении трех дней – 15, 16 и 17 марта – «таков запрос» россиян.

В течение пяти дней после принятия постановление Совета Федерации должно быть опубликовано. После этого избирательная кампания считается официально стартовавшей.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Выборы президента РФ - 2024

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