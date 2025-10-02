Полиция не смогла отговорить пенсионеров от общения с мошенниками – и те отдали аферистам 11,5 млн

В Екатеринбурге пара пожилых людей отдала мошенникам 11,5 млн рублей, продав квартиру по указке аферистов, представлявшихся силовиками. Примечательно в этой истории то, что настоящие полицейские несколько раз отговаривали чету от опрометчивого шага буквально в последний момент и убеждали не переводить деньги мошенникам, однако история все равно закончилась печально.

Пострадавшие – 74-летний врач-кардиолог на пенсии и его 76-летняя гражданская жена, почетная работница завода. «Обрабатывать» мошенники начали именно пожилую женщину. Еще в июле ей позвонил якобы бывший директор завода, где она проработала 40 лет. Женщина была готова поклясться, что это был именно он – фото на аватарке было его, к тому же она узнала его голос. «Звонивший поведал, что на родном заводе действовала группа «вредителей», и ее члены похищают деньги ветеранов предприятия и переводят их на счета недружественных государств», – рассказали в полиции.

Следующий видеозвонок женщине был уже от «майора ФСБ». Он запугал пенсионерку фальшивым удостоверением и тем, что все разговоры – это гостайна. «Последующие дни пенсионеры провели в статусе участников «оперативных действий» по поимке «организованной преступной группы». Они постоянно находились на связи с аферистами и даже просили разрешения сходить в магазин за продуктами. Потерпевших убедили, что для сохранения денег необходимо срочно продать недвижимость и перевести все наличные на «безопасные счета Центрального банка». Под давлением злоумышленников пенсионеры сняли все свои накопления и продали квартиру», – рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Примечательно в этой истории то, что банковские служащие сразу обращались в настоящую полицию, когда пенсионеры пытались взять кредиты или обналичить крупные суммы. «Находясь в отделе полиции, жертвы клялись, что все поняли и обещали прекратить общение с незнакомцами. Руководители нескольких отделов полиции лично уговаривали их не доверять незнакомцам и не отдавать свои сбережения. Пенсионеров даже заставили сменить сим-карты, но те вновь вышли на связь с аферистами. И все началось с начала. Аферисты, манипулируя событиями, говорили, что визит в банк и беседы с полицейскими были лишь проверкой, и теперь необходимо довести дело до конца. В итоге, после того как пожилая женщина и ее сожитель продали квартиру, а вырученную сумму передали «курьеру», их «кураторы» перестали выходить на связь», – добавили в ведомстве.

Общая сумма причиненного ущерба составила 11 млн 500 тысяч рублей, включая 5,4 млн от продажи квартиры. По факту хищения денег следственным подразделением отдела полиции № 7 УМВД по г. Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Екатеринбург, Елена Сычева

