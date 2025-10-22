Полиция поймала курьера-мошенника – он оставил пенсионеров без квартиры

Сотрудники угрозыска из Екатеринбурга задержали курьера интернет-аферистов, которые грабят пенсионеров. В том числе молодой человек может быть причастен к истории, о которой сообщалось ранее: пожилая чета доверилась звонившим якобы с завода, ФСБ и Центробанка, и отдала мошенникам 11,5 млн рублей, в том числе продав для этого квартиру, «помогая» задержать таким образом «банду вредителей».

Задержанный – молодой человек 2003 года рождения, который уже признался в преступлении. Деньги он забрал, чтобы перевести их через криптообменник на счета мошенников. Расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничестве в особо крупном размере».

