Цены на помидоры растут пугающими темпами

В Свердловской области продолжается быстрый рост цен на помидоры. Как сообщили в Свердловскстате, за прошедшие семь дней один килограмм томатов подорожал со 163 рублей до 179, неделей раньше – со 144 до 163.

Некоторые другие продукты тоже подросли в цене, но не так заметно. На 1-2% дороже стали мороженые куры, вареная колбаса, куриные яйца, свекла, яблоки. Продолжают дешеветь овощи из так называемого борщевого набора. Картофель уже стоит 33 рубля, капуста – 25,5, лук – 39, морковь – 40 рублей за кило.

Екатеринбург, Елена Владимирова

