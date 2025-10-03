Из украинского плена освобождены два уральца

Двое военнослужащих из Свердловской области возвращены из плена в результате обмена, который состоялся 2 октября. Они были включены в список после обращения свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой к федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой.

Пока бойцы находятся на территории Белоруссии, скоро их доставят в Московскую область для прохождения медицинской и психологической реабилитации. После этого они смогут увидеться с родными на Среднем Урале.

«Для нас это долгожданная новость, поскольку предыдущий обмен состоялся в конце июля. Всё это время мы получали обращения от родственников наших бойцов и составляли списки на обмен, чтобы помочь матерям и жёнам вернуть из плена своих сыновей и мужей. Мы уже связались с родными освобождённых ребят и сообщили им приятные известия», – отметила Татьяна Мерзлякова.

Как уже писал «Новый День», 2 октября Россия и Киев провели обмен пленными – 185 на 185.

Екатеринбург, Елена Владимирова

