Возле ивдельской школы построили мансийский чум (ФОТО)

Возле школы в поселке Полуночном Ивдельского района установили мансийский чум, где есть предметы быта манси, бубен, национальная одежда. Недалеко от чума расположили деревянный лабаз – небольшой сруб с двускатной крышей, в котором манси хранят продукты, одежду, охотничье и рыболовное снаряжение.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, с помощью этой инсталляции в школе будут проводить уроки по мансийскому языку и литературе, а также внеурочные занятия. В этой школе есть детей из семей манси, которых таким образом приобщат к культурному наследию предков.

Стоимость проекта составила 300 тысяч рублей. Из них 150 тысяч выделили из областного бюджета, ещё 15 тысяч рублей собрали жители, остальная сумма – средства местного бюджета и представителей бизнеса.

Как уже писал «Новый День», Ивдельский район – единственное место в Свердловской области, где сохранились представители манси, ведущие традиционный образ жизни. По данным на 2019 год в регионе проживало 122 манси, из них вели традиционный образ жизни и занимаются охотой и рыболовством 65. Дети преимущественно живут в школах-интернатах.

Ивдель, Елена Владимирова

